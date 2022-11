112-nieuws: Belg met 35 kilo cocaïne • auto's zwaar beschadigd na botsing

21.31

Een 18-jarige Rotterdammer is vrijdagmiddag aangehouden voor betrokkenheid bij een woningoverval op een 80-jarige man in Veldhoven, zo is maandag bekend geworden. De oudere man belde rond kwart voor drie bebloed aan bij zijn buren en vertelde dat hij overvallen was en gevochten had.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd de man in zijn huis aan de Helleberg in Veldhoven overvallen en mishandeld. Hij moest naar het ziekenhuis maar is inmiddels weer thuis.

