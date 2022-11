112-nieuws: bestelbus op z'n kant • storing op schermen treinstations

10.15

Er heeft zich maandagavond een getuige gemeld van een ongeluk, eerder op de dag op de kruising van de Huizingalaan en de Fakkellaan in Eindhoven.

Een fietser raakte hierbij ernstig gewond, na een aanrijding met een auto. Dit gebeurde tijdens de drukke avondspits rond halfzes. Er moeten volgens de politie veel meer mensen zijn die het hebben gezien.

“Het was op het moment van het ongeluk hartstikke druk”, zegt een woordvoerder van de politie. "We zijn naarstig naar getuigen op zoek, want we hebben nu geen beeld van wat er is gebeurd.” Wie het slachtoffer is, is nog altijd onduidelijk.