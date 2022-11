112-nieuws: A2 dicht na ongeluk • overval bij drogist Bergen op Zoom

00.38

Een auto is woensdagavond in een greppel beland langs de Kalversteeg in Hank. Voorbijgangers zagen de auto daar rond kwart over elf. Van de bestuurder was op dat moment geen spoor. De voorbijgangers schakelden de hulpdiensten in. De brandweer, een ambulance en de politie kwamen naar de Kalversteeg. Aan de sporen te zien heeft de bestuurder waarschijnlijk de bocht gemist en is die na de crash via het dakraam uit de auto geklommen.