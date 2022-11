Bomen naast auto-plettende eik blijken tóch gevaarlijk: zaag gaat erin

Ze blijken toch gevaarlijker dan gedacht: drie bomen in Hoeven die naast de eik stonden die vorige maand dertien geparkeerde auto’s verpletterde. De gemeente Halderberge nam vrijdag maatregelen om te voorkomen dat ze omvallen. De kap- en snoeiwerkzaamheden volgen na een uitgebreide controle en trekproef om te kijken of de bomen stevig staan.

Vorige week meldde de gemeente op basis van diezelfde controle nog stellig dat de bomen juist ‘geen gevaar vormen’. Eén boom moet het veld ruimen, de andere twee worden ‘flink teruggesnoeid’. “Als wij denken dat een boom niet veilig is, kappen we de boom”, aldus woordvoerster Mariëtte Vos

Zwammen en witrot

Op tenminste een van de bomen zijn ook vruchtlichaampjes van zwammen gezien, zo vertelt een opzichter van de gemeente vrijdagochtend in het Seminariebos. Zwammen veroorzaakten witrot in de Amerikaanse eik die 7 oktober aan de Hofstraat op de parkeerplaats belandde.

De zwammen werden tijdens een controle in december 2019 al op de stam van de boom gezien. Volgens de boomexpert die onderzoek deed naar het ongeluk had de gemeente toen al meteen meer onderzoek moeten doen naar de gezondheid van de boom.

De gemeente heeft dit niet gedaan, omdat ze niet wist dat de zwammen slecht waren voor de boom. “Bij ons was niet bekend dat niet-inheemse bomen slecht in staat zijn om zich te wapenen tegen inheemse zwamsoorten, vandaar dat wij dit onderzoek niet hebben laten uitvoeren”, laat de gemeentewoordvoerster desgevraagd weten.

Stambreuk eerder genoemd

Er is meer onduidelijkheid rond de beruchte eik. In het inspectierapport uit 2019, dat in handen is van Omroep Brabant, noteert een boomexpert ‘oorzaak stambreuk’. De gemeente ontkent dat dit toen al aan de hand was en houdt het op de manier waarop de gegevens in de computer worden gezet. Vos: “Dat stambreuk is vermeld in het inspectierapport van 2019 kan te maken hebben met het programma om onze controles te loggen, waarin slechts een beperkte omschrijving mogelijk is”

Op de lezing dat de boom in 2019 voor het laatst is gecontroleerd, zoals de gemeente Halderberge vorige week meldde, komt de woordvoerster terug. Want zo plots als de boom omviel, zo kwam de gemeente deze week nog met een inspectierapport uit 2021 op de proppen.

Wie betaalt de schade?

De gedupeerden voelen zich in de koud gezet en hebben twijfel over de manier waarop de gemeente de controles heeft uitgevoerd. Ze proberen bewijs te verzamelen om aan te tonen dat de boom ziek was en dat de gemeente nalatig is geweest.

Wie er voor de schade aan de dertien auto’s moet opdraaien, is nog altijd niet bekend. De gemeente wijst naar de verzekeraar die de aansprakelijkheid beoordeelt. “Wij hebben daar als gemeente geen invloed op”, aldus de woordvoerster.

