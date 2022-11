Ex-advocaat ging boekje te buiten, maar hoeft cel niet meer in

Voormalig advocaat Burhan K. uit Veghel is schuldig aan onder meer het inrijden op een agent, maar hij hoeft hiervoor niet meer de cel in. Wel moet hij professionele hulp zoeken voor zijn psychoses. De rechtbank in Breda heeft dit bepaald. De 36-jarige man, die in Eindhoven een advocatenkantoor had, moet zich ook onder toezicht van de reclassering plaatsen. Ook mag hij zijn ex-partner niet meer opzoeken.

K. zat twee weken geleden in het beklaagdenbankje omdat hij in 2019 in Eindhoven de moeder van zijn ex-vrouw zou hebben bedreigd. Aan het eind van dat jaar maakte hij het helemaal bont door op een agent in te rijden. Daarna reed hij tijdens een achtervolging door de politie in Eindhoven en Nuenen veel te hard en roekeloos. Ook pleegde hij verzet bij aanhouding.

Psychotisch

K. ontkent alles ('grote onzin') en had serieus gerekend op vrijspraak. Hij vertelde de rechtbank dat de feiten in 2019 vooral werden veroorzaakt doordat hij in die tijd psychotisch was. De ex-advocaat leeft nu in een beschermd-wonenvoorziening van de GGZ en krijgt medicatie. Hij lijdt ook aan een persoonlijkheidsstoornis.

De Veghelnaar kwam vorig jaar veelvuldig in het nieuws nadat de deken van advocaten een procedure was begonnen om hem te schrappen van het tableau. Dit betekent dat hij zijn functie als raadsman niet meer zou mogen uitoefenen.

Gearresteerd en veroordeeld

Uiteindelijk bepaalde het Hof van Discipline dat hij definitief niet meer als advocaat mag optreden. K. was al een aantal keren geschorst, omdat hij langdurig niet aan administratieve verplichtingen had voldaan en een aantal keer was gearresteerd en zelfs veroordeeld. Hij moest de cel in wegens bedreiging en mishandeling van zijn toenmalige partner in 2018.

K. genoot in datzelfde jaar landelijke bekendheid, omdat hij advocaat was van Lieke S. Deze Helmondse probeerde zich aan te sluiten bij islamitische terreurorganisatie IS in Syrië.

