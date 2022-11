John van den Heuvel maakte als agent de ontvoering van Freddy Heineken mee

Misdaadverslaggever John van den Heuvel vertrok begin jaren tachtig naar de politieschool in Amsterdam en maakte de opkomst mee van de zogeheten poldermaffia. Een tijd die misschien wel net zo heftig was als nu. Ook al zijn er veel boeken en films uit die tijd verschenen, de jaren tachtig van de poldermaffia waren allesbehalve romantisch, vertelt hij in radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

In 1983 werden Alfred Heineken en zijn chauffeur ontvoerd. Van den Heuvel was op dat moment aan het werk op het politiebureau. “Ik had die avond dienst en werkte op het politiebureau vlakbij waar de ontvoering had plaatsgevonden. Heel Nederland stond op z’n kop, we waren druk aan het zoeken naar de ontvoerders, achteraf pas wetende hoe professioneel ze het hadden aangepakt.”

John van den Heuvel verhuisde in 1981 van Eindhoven naar Amsterdam voor een opleiding aan de politieschool. Hij werkte als agent en werd van 1987 tot 1989 undercoveragent, waarbij hij drugsaankopen moest doen om bewijs te verzamelen in het drugsmilieu. "Ik viel in de jaren tachtig met m’n neus in de boter, die hele Poldermaffia ontstond in de loop van die jaren."

Die ontvoering was volgens Van den Heuvel de opmaat naar de echte georganiseerde misdaad in Nederland.

In die tijd was het volgens hem dan ook echt niet veel beter dan nu. “Ik herinner me nog een kickbokser, André Brilleman, een geweldsman in een van die criminele organisaties. Hij verdween plotseling van het toneel. Zijn romp werd teruggevonden in een vat beton in een rivier. Hij bleek gemarteld en z’n ledematen waren geamputeerd. Dat gebeurde toen al.”

Hij merkt zelf dat het geweld van tegenwoordig zich niet beperkt tot de onderwereld maar juist in de bovenwereld opduikt. En dat het geweld steeds heftiger wordt.

“In de jaren tachtig was het gelukkig nog niet zo dat een journalist, advocaat of broer van de kroongetuige werden vermoord. Dat is het grootste verschil tussen toen en nu, het gaat veel verder en het geweld wordt heftiger met de inzet van bomaanslagen en automatische wapens. Vroeger namen ze iemand mee naar het bos om te liquideren, tegenwoordig doen ze dat met heel veel geweld open en bloot op straat.”