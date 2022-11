Brute overval Mark Gillis: vierde verdachte (53) aangehouden

Een 53-jarige man uit Tilburg is dinsdagochtend opgepakt, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de overval op Mark Gillis. In november vorig jaar werd Gillis, bekend van de realityserie rond zijn vader Peter, bruut overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel aankwam.

Sven de Laet Geschreven door

Eerder hield de politie al twee verdachten uit Den Bosch (22 en 39 jaar) en één (42) uit Rosmalen aan. De jongste van hen is inmiddels weer vrij, maar wordt nog altijd als verdachte gezien. De andere twee zitten nog altijd vast. De Tilburger kwam tijdens het vervolgonderzoek in beeld. Hij werd bij zijn huis aangehouden en is meegenomen voor verhoor. Wat zijn rol precies is geweest, wordt onderzocht. LEES OOK: Aanvaller Mark Gillis vindt arrestatieteam te hardhandig en doet aangifte Mark en Peter Gillis willen overvaller wel eens zien, maar hij komt niet Overval op Mark Gillis: derde verdachte opgepakt