Steekpartij in Cuijk: politie houdt rekening met familiedrama

De politie houdt er rekening mee dat de steekpartij in een huis in Cuijk het gevolg is van een familiedrama. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er behalve de twee slachtoffers, nog iemand anders bij betrokken is. "We kunnen het natuurlijk niet 100 procent uitsluiten, maar op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor betrokkenheid van een derde partij bij het steekincident", aldus de politie.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat nog steeds onderzoek doet in het huis. "Het is mogelijk dat hier sprake is van een familiedrama, maar we blijven ook andere opties onderzoeken." Wat die andere opties zijn, wil de politie niet zeggen.

De steekpartij in het huis aan het Korhoenderveld werd woensdagavond rond acht uur gemeld. De bewoners van het huis, 73 en 75 jaar, kwamen bij de steekpartij om het leven. In de loop van donderdagochtend heeft de politie verder onderzoek gedaan in het huis.

Geschokte buurtbewoners

Buurtbewoners reageerden donderdag geschokt. Sam Bokan was donderdag op bezoek bij zijn moeder. Zij woont drie deuren verder en is goed bekend met het omgekomen echtpaar. Zijn moeder had van de week nog contact met ze. "Het waren zulke lieve, behulpzame mensen die voor anderen klaar stonden." Hun dood kwam voor zijn moeder compleet uit de lucht vallen.

Hulpdiensten rukten woensdagavond massaal uit naar het huis om de gewonden te helpen, ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Dat mocht niet meer baten.

Diezelfde woensdagavond was er ook een 13-jarig meisje vermist in de Brabantse plaats. Zij werd woensdagavond gevonden. Volgens een woordvoerder van de politie hebben beide zaken niets met elkaar te maken.

Ook afgelopen zaterdag vond de politie een dode man in een appartement aan het Fazantenveld in Cuijk. Dat is om de hoek bij het Korhoenderveld. Volgens de politie zijn het afzonderlijke incidenten die geen verband hebben met elkaar.

