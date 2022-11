Sanne is een Madonna-superfan: 'Ik heb geen tour overgeslagen'

Sanne Schonberger (36) uit Best werd al op jonge leeftijd geraakt door de muziek van popster Madonna. Inmiddels zag ze haar idool al vijftig keer op het podium staan en maakt ze deel uit van de Nederlandse Madonna-fanclub MadonnaNed. “Ik ben ontzettend geïnspireerd door Madonna. Het is een hele sterke vrouw met een ijzeren discipline, een feminist, enorm creatief, zegt wat ze denkt en komt op voor minderheden.”

Lobke Kapteijns Geschreven door

Ze spreekt vol lof over de Queen of Pop, die in de jaren tachtig echt groot werd en inmiddels ruim 300 miljoen albums heeft verkocht. "Haar concerten zijn geweldig, een mix tussen show, theater, dans, statements en een duidelijke boodschap. Het is een vakvrouw." Zelf is Sanne precies een jaar oud als de artieste in 1987 voor het eerst naar Nederland komt. Zelf ziet ze de ster voor het eerst op haar vijftiende, bij een concert in Parijs. “Madonna deed tijdens de Drowned World Tour maar een paar steden in Europa aan, waaronder Parijs en Keulen. Ik was intens verdrietig toen het niet lukte om aan kaarten te komen voor Keulen. Toen zei mijn vader: ‘Als jij kaarten weet te bemachtigen voor Parijs, rijd ik met jou naar Parijs.’” En zo vertrok ze uiteindelijk met haar vader en twee vriendinnen in 2001 naar Parijs. “Ik ben mijn vader nog altijd dankbaar. Het was mijn eerste grote concert, een geweldige ervaring met prachtige herinneringen. De rest is geschiedenis, sindsdien heb ik geen tour overgeslagen.” Haar bezoekjes aan Madonna mondden meestal uit in Europese stedentripjes. Door de jaren heen zijn er veel 'Madonna-vriendschappen' ontstaan. "Bij ieder concert kom ik wel vrienden en bekenden tegen, ontzettend leuk! Het is een klein wereldje." Ook is ze vrijwilliger bij de Nederlandse Madonna-fanclub MadonnaNed.

"Mijn droom kwam uit toen ik zag dat drie ontwerpen onderdeel waren van de tour. Een fantastisch moment.”

Sanne is in het dagelijks leven grafisch ontwerpster. Ze maakte als Madonna-fan al de nodige hoogtepunten mee, waaronder de Rebel Heart Tour. “Voorafgaand aan de Rebel Heart Tour werd een oproep gedaan aan fans die Madonna wel eens geïllustreerd of getekend hadden. Ik had meerdere ontwerpen gemaakt en ook ingestuurd. Mijn droom kwam uit toen ik zag dat drie ontwerpen daadwerkelijk onderdeel waren van de tour. Een fantastisch moment.”

De illustraties van Sanne als achtergrond bij de Rebel Heart Tour (foto: Sanne Schonberger).

Als meest memorabele concert noemt ze een verrassingsconcert in een kleine theaterzaal in Parijs. “Deze show werd een kleine twee weken van tevoren aangekondigd. Met zo’n 2000 Madonna-fans was dit een heel bijzonder feestje.” Maar ook haar aanwezigheid bij een exclusief interview met Madonna bij muziekzender MTV in Londen staat hoog op haar lijstje van favoriete momenten. “Ik was één van de gelukkige winnaars, samen met een vriendin ben ik naar Londen gereisd. Madonna werd in een kleine setting van zo’n vijftig tot honderd fans geïnterviewd bij MTV.”

Sanne zit met een vriendin op de tweede rij bij het exclusieve MTV-interview (foto: Instagram/Madonna).