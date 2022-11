Terreurverdachten lachten wat af: 'Ik word de nieuwe Bin Laden'

Tijdens de rechtszaak tegen negen islamitische terreurverdachten uit Eindhoven zijn donderdag afgetapte gesprekken afgespeeld. Over wat er precies op de opnames te horen is verschillen de meningen, wel valt op dat de toon in veel van de gesprekken vrolijk is. Er wordt veel gelachen en de sfeer is luchtig.

De mannen (20 tot 31) werden in september vorig jaar opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze een terroristische aanslag aan het voorbereiden waren. Ze zouden gesproken hebben over een bomaanslag bij chipbedrijf ASML in Veldhoven. Ook zouden ze Geert Wilders, Mark Rutte en Thierry Baudet willen vermoorden en sympathiseren met terreurgroep IS.

De advocaten van de negen gaven tijdens eerdere zittingen al aan dat hun cliënten slechts 'foute grappen' hadden gemaakt en met elkaar discussieerden over de islam. Uit gesprekken met een deskundige bleek geen ideologisch motief voor terroristische acties.

'Bin Laden van Europa'

Tijdens de zitting donderdag werden dertien opnames afgespeeld. De gesprekken zijn in de maanden voor hun aanhouding opgenomen in een auto en bij verdachten thuis.

"ASML gaat kapot, TU gaat kapot, iedereen", wordt er gezegd, er wordt gelachen. Een van de verdachte werkte bij ASML, anderen studeerden op de Technische Universiteit. Volgens de advocaten ging dat over corona. In hetzelfde gesprek gaat het over een 'corona vergadering', een van de mannen zou corona gehad hebben.

Ook wordt er gesproken over het printen van wapens met een 3D-printer. "Kapotziek", noemt een van de mannen de technische mogelijkheden. "Je kan die gewoon downloaden, een printer kost acht barkie (800 euro)." In een andere opname, vier weken later, horen we iemand zeggen "Ik word de nieuwe Bin Laden van Europa, zo iemand wil ik worden."

YouTuber 'Borrelnootjez'

Maar hoe serieus moeten we dit nemen? De sfeer tijdens de gesprekken klinkt vrolijk en joviaal. Iets wat in de uitgeschreven gesprekken niet overkomt, stelt de advocaat van een van de mannen. "Deze opnames schetsen de sfeer, de lacherigheid."

De opmerking over Bin Laden zou een citaat van iemand anders zijn. "Hij heeft dat gewoon serieus gezegd, dat is de grootste grap van alles", zou er na deze uitspraak gezegd zijn. Opnames die het Openbaar Ministerie (OM) eerder een islamitische preek noemde, zijn volgens de verdediging een sketch van de bekende YouTuber 'Borrelnootjez': "U kunt hem gewoon opzoeken, hij staat op YouTube".

'Bloedserieus'

Het OM stelde eerder aan dat de mannen wel degelijk bloedserieus waren. Ze bekeken video's van IS, hadden het over het doden van ongelovigen en volgden een schiettraining in Bulgarije. Tijdens die training zou een van hen specifiek geïnformeerd hebben naar schieten in een stedelijke omgeving.

Toch pleitte het OM er in mei voor alle negen mannen hun zaak thuis af te laten wachten, de rechter ging daar in mee.

De zaak gaat dinsdag verder. Voor de behandeling zijn dertien zittingsdagen uitgetrokken in november, december en ook nog in januari volgend jaar.

