De negen terreurverdachten planden geen aanslag, denkt deze deskundige

De negen Eindhovense terreurverdachten deelden onderling extremistische filmpjes en keken er ook naar, maar de intentie om zelf geweld te gebruiken hadden ze volgens een deskundige niet. Dat vertelde hij dinsdag in de rechtbank. Wel is er volgens hem een risico dat de mannen alsnog radicaliseren.

De zaak speelt sinds september 2021. Toen werden de mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze zouden gesproken hebben over een bomaanslag bij chipbedrijf ASML in Veldhoven, daarnaast zouden ze Geert Wilders, Mark Rutte en Thierry Baudet willen vermoorden. Ook zouden ze sympathiseren met terreurgroep IS.

'Instructievideo voor sukkels'

De advocaten van de negen gaven eerder al aan dat hun cliënten slechts 'foute grappen' hadden gemaakt. Over een video waarop te zien is hoe iemand een bom maakt zei een van hen toen: "Heel grappig, een soort instructievideo voor sukkels."

Dat beeld doemde ook op tijdens de vorige zitting, toen heimelijk opgenomen gesprekken afgespeeld werden. De sfeer tijdens die gesprekken, waarin het onder meer gaat over het maken van wapens met een 3D-printer en Bin Laden, was lacherig.

Zelfspot

Dinsdag kwam de deskundige aan het woord die zich verdiept heeft in de beweegredenen van de negen. Dat er extremistische (executie-)video's werden gedeeld en bekeken, is duidelijk. Maar volgens hem gebeurde dit slechts uit 'intellectuele nieuwsgierigheid', het 'elkaar willen overtroeven' en de 'zoektocht naar status'. Ook zelfspot wordt genoemd: de mannen zouden zichzelf voor de grap willen neerzetten als radicaal.

Die conclusie trekt hij op basis van het dossier, de opgenomen gesprekken en meerdere ontmoetingen die hij met de mannen had. Hij wijst er ook op dat de grens van wat acceptabel is in de jongerencultuur en op social media ergens anders ligt dan daarbuiten. Zo worden memes met gruwelijke beelden genoemd als iets wat in de straatcultuur erg populair is.

Zorgen over radicalisering

Waarom gelooft de deskundige deze uitleg van de mannen, wil de officier van justitie weten. Dit verhaal zou toch ook camouflage kunnen zijn? De expert zegt geen reden te hebben om dat te vermoeden. Hij denkt niet dat ideeën omgezet gaan worden in handelingen en er was volgens hem ook geen sprake van het voorbereiden van terreurdaden.

Wel uit hij zijn zorgen over mogelijke radicalisering in de toekomst. Door het veelvuldig delen en samen bekijken van extremistische video's is dit iets wat volgens hem op de loer kan liggen.

De zaak gaat donderdag verder. Voor de behandeling zijn dertien zittingsdagen uitgetrokken in november, december en ook nog in januari volgend jaar.

