Oud-wethouder uit Helmond veroordeeld voor verduistering en oplichting

Oud-wethouder Peter Tielemans van de gemeente Helmond is vrijdag veroordeeld voor verduistering, oplichting en het aannemen van giften. De rechter in Den Bosch vindt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het verduisteren van ruim 140.000 euro.

Ook heeft Tielemans volgens de rechter giften aangenomen. De oud-wethouder kreeg een taakstraf van 120 uur en vier maanden voorwaardelijke celstraf.

Geheime bankrekening

Tielemans werd in 2015 aangehouden in zijn huis in Helmond. Zijn politieke partij, de SDOH, had aangifte gedaan vanwege een bankrekening waar niemand iets vanaf wist. Op die bankrekening kwam geld binnen van donateurs van verkiezingscampagnes.

Volgens justitie heeft Tielemans daarvan ruim 140.000 euro in eigen zak gestoken. Van de bankrekening was geld opgenomen vanuit Brazilië, Spanje en Parijs. De rechter vindt dat Tielemans het bedrag moet terugbetalen aan de Staat.

Donatie van 10.000 euro aangenomen

Ook heeft de oud-wethouder giften aangenomen, vindt justitie. Zo nam hij een donatie van 10.000 euro aan van twee broers die in Helmond een coffeeshop wilden beginnen. Daarnaast maakte hij zich schuldig aan oplichting door de subsidie voor een mislukt lichtproject in Helmond niet terug te geven, maar aan een bevriende projectmanager over te maken.

Tielemans ontkent dat hij fout is geweest. Volgens hem was er een afspraak tussen de penningmeester van de SDOH en hemzelf over de opnames bij de geheime bankrekening. Tielemans had 57.000 euro aan zijn partij geleend. Daarom mocht hij, zo zei hij tijdens de zitting, geld opnemen van deze bankrekening.

Maar de rechter vindt dit verhaal niet waarheidsgetrouw. Tielemans vond de afspraak met de penningmeester, die inmiddels is overleden, drie jaar na zijn arrestatie in een ordner in de bijkeuken, nadat zijn huis al uitgebreid was doorzocht.

Zeven jaar wachten op proces

De rechter zegt dat Tielemans het vertrouwen heeft beschaamd en dat hij zijn positie misbruikte om er zelf beter van te worden. De oud- wethouder kreeg wel een lagere straf omdat hij zeven jaar heeft moeten wachten op zijn proces en zijn mentale gezondheid er flink op achteruit is gegaan. Volgens de officier van justitie had de wethouder een straf van zes maanden cel kunnen krijgen.

Op de zitting gaf Tielemans aan een gebroken man te zijn. Zijn advocaat gaf tijdens de zitting aan het uitvoeren van een taakstraf niet te zien zitten, omdat de oud-wethouder daartoe niet in staat zou zijn. Inmiddels leeft hij van een uitkering.

