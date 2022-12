Woonwagens verwoest door vuurwerk: jongens (8 en 11) worden niet vervolgd

De drie jongens van 8 en 11 jaar die begin november vuurwerk naar binnen gooiden bij een woonwagen aan de Brestlaan in Eindhoven, worden niet vervolgd. Bij de grote brand die na hun actie ontstond, werden drie woonwagens op het kamp volledig verwoest. Toch gaan de jongens nu vrijuit, omdat kinderen onder de 12 niet strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Dat laat het Openbaar Ministerie vrijdag weten. Kort na de brand verscheen online een filmpje, waarop te zien was hoe het vuurwerk naar binnen werd gegooid. Aan de hand van die beelden kwamen volgens het OM al snel drie minderjarigen naar voren in het onderzoek.

Later bleek dat de jongens het vuurwerk niet zelf bij zich hadden, maar kregen van drie andere minderjarigen, die in een van de woonwagens op het kamp zaten. Eén van hen, een 16-jarige jongen, filmde later ook hoe de twee vuurwerkmatten naar binnen werden gegooid.

Volgens het OM was het nooit de bedoeling om daadwerkelijk brand te veroorzaken. "Het was een volstrekt onacceptabele baldadige actie met enorm grote gevolgen. De bewoners zijn hun huis en haard kwijt."

Ondanks de impact, wordt het onderzoek nu dus afgesloten en volgt er geen rechtszaak. De vuurwerkgooiers zijn daarvoor te jong en van de 16-jarige filmer staat niet vast dat hij iets strafbaars heeft gedaan.