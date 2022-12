Stapels bankbiljetten, waar laten criminelen ze? Ze huren 'een mannetje' in

Bakken met geld, die worden verdiend in de onderwereld: letterlijk. Maar waar laat je die stapels bankbiljetten? Uitgeven aan luxe spullen is gevaarlijk want dan worden de buren jaloers als ze jou zien rijden in die racewagen of met die dure kleren. Nee, voor je zwarte geld huur je 'een mannetje' in.

De politie denkt zo'n mannetje te hebben gepakt, hij is 31 jaar en is dinsdag opgepakt in Tilburg. De politie denkt dat hij wel zeven miljoen euro heeft weggewerkt.

Deze zogeheten 'bankiers van de onderwereld' komen niet zo vaak in het nieuws. Het wereldje wordt vooral bevolkt door helpers, klussers, dealers, sjouwers, vervoerders en specialisten die wat meer weten zoals laboranten. En organisatoren uiteraard.

Financieel adviseurs lijken er maar weinig te zijn. Het openbaar ministerie (OM) maakte de afgelopen jaren melding van een tiental verdachten in het hele land.

Onder de radar je geld verplaatsen

Opvallend was de Bredanaar, hij werd al snel 'bankier van de onderwereld' genoemd. Een man die allerlei (Brabantse) criminelen in zijn klantenkring had. Mensen die zijn veroordeeld of nu in hun rechtszaak zitten. Hij zelf kreeg acht jaar cel. Voor witwassen.

Het kunstje is simpel. Opbrengsten van drugslabs, wiet en wapens moeten ook onzichtbaar blijven. De bankier moet het misdaadgeld in ontvangst nemen en doorsluizen. Via 'underground banking'. Dat betekent onder de radar je geld verplaatsen. Via koffers, dozen, kleding of in verborgen ruimtes in auto's van koeriers.

Oom Dagobert's geldpakhuis

Soms vindt de politie een opslagplaats van geld, zoals in 2020 in Eindhoven. In een appartement aan de Paradijslaan zat 'Het Geldpakhuis van Oom Dagobert'. Een kassier zag toe op bigshoppers die waren volgestouwd met bankbiljetten. Miljoenen werden daar binnen gebracht en uitgegeven. Zonder administratie, alleen een briefje of een chatgesprek.

"Witwassende ondergrondse bankiers hebben geen of een verborgen administratie om de paper trail (het bewijs, een papieren spoor) zo klein mogelijk te houden en hun criminele klanten en opdrachtgevers uit de wind te houden." Dat schrijft het OM bij een zaak die dit jaar voor de rechter kwam, ze troffen toen onder andere 75.000 euro aan in een plastic tasje in Eindhoven.

Exotische belastingparadijzen

Het OM meldde vorig jaar in een Amsterdamse zaak hoe wegwerken van geld gaat: "Crimineel geld kan via de ondergronds bankier worden weggesluisd naar andere criminelen, bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika ter betaling van de aangekochte drugs of naar Dubai waar het weer op een bankrekening van een offshore bedrijf wordt gestort, zodat het ogenschijnlijk een legale herkomst krijgt."

Er zijn genoeg exotische belastingparadijzen om naar uit te wijken: het Caribische eiland Dominica, Liechtenstein en Panama hoor je voorbij komen in diverse onderzoeken. Hoe dat geld witgewassen terugstroomt, is minder duidelijk.

In de nieuwste Tilburgse zaak spreekt de politie van 'digitaal' witwassen. Of dat betekent dat de verdachte geld ontving en dat via zijn computer overmaakte naar legale bedrijven, is niet bekend.

Paniek in de onderwereld?

"Dit verplaatsen en witwassen van geld door ondergronds bankiers is cruciaal voor de criminele economie. Geld is immers de motor van criminaliteit," schrijft het OM over een witwaszaak van vorig jaar.

Politie en justitie hopen altijd als zo'n mannetje wordt gepakt, dat het wat paniek veroorzaakt in de onderwereld. Stel je voor dat criminelen met hun poen blijven zitten. Moeten ze noodgedwongen bankbiljetten stapelen in de meterkast of de afzuigkap. Dat kan riskant zijn als een rivaal of zelfs vijand daar achter komt. Of agenten die binnenvallen.

In deze zaak zijn er miljoenen gezien door de politie. Die zijn of beter gezegd: waren, van iemand. Mensen zijn hun geld kwijt. Pak je de criminelen in de portemonnee, dan doet dat pijn.

