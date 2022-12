10.000 euro voor tip die leidt naar ontsnapte tbs'er Sherwin Windster

Het OM looft 10.000 euro uit voor de gouden tip die naar de ontsnapte tbs'er Sherwin Windster leidt. Windster schoot in 2015 Tilburger Mick Pitai dood tijdens een uit de hand gelopen roofoverval. Hij ontsnapte in juni uit een tbs-kliniek en behoort sinds dinsdag tot de meest gezochte criminelen van Europa.

Dat werd dinsdagavond bekend gemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. Er zouden aanwijzingen zijn dat de tbs'er in België is geweest, of nu nog is. "Heeft u een idee waar Sherwin Windster kan zijn of recent is geweest, geef het alstublieft door aan de politie", zo klonk het in het programma.

Het OM garandeert dat wanneer de tipgever de precieze locatie van Windster doorgeeft, zijn of haar naam niet in een dossier terechtkomt. "Wél kunt u belastingvrij aanspraak maken op de beloning."

Klopjacht

Windster ontsnapte afgelopen juni samen met de 24-jarige Luciano D. uit de Pompekliniek in Nijmegen. D. werd na een klopjacht van negen dagen in Den Haag aangehouden.

Windster is nog altijd voortvluchtig. Eerder werd hij al op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Sinds dinsdag staat hij ook op de opsporingslijst van Europol. Windster kreeg in 2019 5,5 jaar cel en tbs voor afpersing en de gewapende overval waarbij Pitai om het leven kwam.

LEES OOK:

Zo blijft tbs'er Sherwin Windster maanden onder de radar: 'Veel discipline'

Dit is wat de ontsnapte tbs'er Sherwin Windster op zijn geweten heeft

Ontsnapte tbs'er schoot in 2015 Tilburger dood, politie begint klopjacht