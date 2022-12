Leraar maakt jarenlang kinderporno en verdacht van seks met meisje

Een leraar uit Vlijmen die eind augustus werd aangehouden omdat hij kinderporno zou hebben gemaakt, is hiermee ruim zes jaar bezig geweest. De voormalige leerkracht van basisschool De Vijfhoeven in Vlijmen zou verder met kinderen uit verschillende gemeentes in heel het land ook seksueel getinte chatcontacten hebben aangelegd.

Bovendien wordt hij ervan verdacht dat hij langdurig contact heeft gehad met een minderjarig meisje buiten Oost-Brabant. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervanuit dat het hierbij ook tot seks is gekomen.

Meer details over deze zaak werden woensdagmorgen bekendgemaakt tijdens een eerste pro-formazitting tegen de verdachte in de rechtbank in Den Bosch. De man werd 29 augustus opgepakt.

Heimelijk naaktfoto's

De leraar kwam in beeld nadat vanuit Elsendorp was gemeld dat hij heimelijk naaktfoto's zou maken van kinderen. Dat gebeurde in zijn vrije tijd. De jonge slachtoffers zijn volgens het OM geen leerlingen van de school in Vlijmen waar de man les heeft gegeven.

Uit de aanklacht blijkt dat hij kinderen verleid zou hebben ontucht te plegen of toe te staan. Ook zou hij, in Elsendorp, seksuele handelingen bij zichzelf hebben verricht in het bijzijn van een minderjarige.

Landelijk chatcontact

Na zijn aanhouding zijn onder meer mobiele telefoons in beslag genomen. Daarop zijn onder meer afbeeldingen gevonden van kinderen, waaronder naaktfoto’s. Aan de hand van deze kinderporno is verder onderzoek gedaan. Dit richt zich ook op een groot aantal seksueel getinte gesprekken die de man gedurende meerdere jaren op internet voerde met minderjarigen. Hij deed zich daarbij veelal voor als een leeftijdsgenoot.

Voor zover dat mogelijk was, heeft de politie een deel van de kinderen kunnen identificeren, zo werd woensdagmorgen ook bekendgemaakt. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen gevonden dat de man chatcontact had met leerlingen van de school waar hij werkte.

Geschokt en verslagen

De arrestatie van de verdachte sloeg in Vlijmen in als een bom, ouders reageerden geschokt en verslagen. Tijdens een speciale bijeenkomst zijn ze begin september bijgepraat; ook het personeel is bij elkaar geweest om de zaak te bespreken.

Het OM heeft deze woensdagochtend de school op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. De politie hoopt het onderzoek in de loop van volgend jaar af te kunnen ronden. De man blijft voorlopig vastzitten, zo was eerder dit najaar al bekend geworden. Hij is de afgelopen maanden zesmaal verhoord. Tijdens een van de ritjes van de gevangenis in Vught naar een politiebureau kreeg hij klappen van een andere gedetineerde. De man uit Vlijmen moest daarna voor behandeling naar het ziekenhuis.

