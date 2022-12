Statushouders mogen half jaar langer in Veldhoven blijven

De gemeente Veldhoven houdt de tijdelijke opvanglocatie voor statushouders langer open. Groepsaccommodatie De Buitenjan huisvest 158 mensen en zou tot 1 februari 2023 openblijven, dat wordt nu 1 augustus. De gemeente heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Veldhoven volgt daarmee een landelijke trend, want steeds meer gemeenten besluiten om hun tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers langer beschikbaar te houden. Dat gebeurt op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Burgemeester Marcel Delhez: “Veldhoven wil zorgvuldig omgaan met de opvang van vluchtelingen en statushouders. In de huidige crisissituatie dragen we ons steentje bij, maar we kijken nu ook naar structurelere oplossingen voor de toekomst. In maart bekijken we of De Buitenjan nog langer voor statushouders moet worden ingezet, of dat er een andere oplossing is.”

Tekort

Landelijk is er een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en statushouders. De overheid wil dat gemeenten hen opvangen. Zo komt er eind januari een noodopvang in Rosmalen bij het Autotron. Ook in Overloon is extra plek gemaakt en Eindhoven gaat zo snel mogelijk 400 statushouders en asielzoekers opvangen.

Ook in de gemeente Bergen op Zoom is een tijdelijke opvanglocatie ingericht. In voormalig hostel StayOkay worden vanaf december 80 statushouders opgevangen. In Oisterwijk zitten tot en met 30 april 2023 100 asielzoekers en statushouders op vakantiepark De Reebok.

Ook in Ulicoten en Heeze werden in het verleden vluchtelingen opgevangen, net als in Helmond. Daar verbleven tussen februari en september 40 jonge vluchtelingen onder de 18 jaar in een locatie aan de Mierloseweg. Later werden daar, tot 1 december 70 oudere vluchtelingen gehuisvest.

Bakel

Er waren ook plannen voor de komst van 300 asielzoekers bij de Zorgboog in Bakel, maar daar gingen de dorpsbewoners voor liggen. Ze werden daarin gesteund door het Kamerlid Geert Wilders van de PVV. De gemeente is nu op zoek naar een nieuwe locatie voor een kleine groep.

In Someren protesteerden inwoners ook tegen een tijdelijke locatie om asielzoekers op te vangen. In het beoogde pand, kampeerboerderij De Hoof, werd op 24 november brand gesticht. De politie heeft camerabeelden van de daders gedeeld maar tot dusver zonder resultaat.

LEES OOK:

Politie deelt beelden van brandstichters bij asielzoekersopvang in Someren

Komst noodopvang asielzoekers bij Autotron in Rosmalen is een feit

Tijdelijke noodopvang voor 180 asielzoekers in azc Overloon

Geen 150 asielzoekers naar Bakel, wel onderzoek naar kleinere opvang