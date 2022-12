Actievoerders zijn terug op de TU/e, maar niet 's avonds of in het weekend

Ze zijn weer terug, de actievoerders die sinds begin vorige week een bestuurskamer bezetten in het Atlasgebouw van de Technische Universiteit in Eindhoven. Ze willen met hun actie de TU bewegen het klimaatbeleid van de universiteit aan te passen.

"We waren hier om kwart voor zeven 's ochtends", vertelt woordvoerder Liz van der Jagt maandagochtend. "Toen waren we met zijn zessen. Inmiddels met zijn achten."

De deuren van dit gedeelte van de TU waren deze maandagochtend wel vergrendeld. "Maar we hebben lief een schoonmaker aangesproken en verteld dat we hier moesten zijn. Die opende de deuren toen voor ons."

Het weekend brachten de actievoerders thuis door. Daarmee gaven ze gehoor aan een verzoek van de universiteit. Ook overnachtten ze niet in deze kamer van het TU-gebouw. Bang dat de TU in de tussentijd stiekem de deur op slot zou draaien, waren ze niet.

Om twaalf uur 's middags hebben de actievoerders een meeting met het college van bestuur van de universiteit. Daar zijn ze blij mee, maar Liz waakt voor te veel optimisme. "We zijn zeker voorzichtig, gezien de vorige meetings die we hadden. Het is allemaal politiek", meent ze. "Een spelletje spelen. Wat zeg ik toe, wat niet. Het college van bestuur hoeft zich nergens aan vast te houden als iets niet op papier staat."

Toch is Liz ook positief verrast. "Omdat ze ons statement in het weekend hebben gelezen en dit niet over het weekend heen hebben getild. Dat is tenminste een klein dingetje."