Terreurverdachten horen tot vier jaar cel eisen, vrijspraak voor anderen

De negen Eindhovense terreurverdachten hadden volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen concrete plannen om een aanslag te plegen. Toch eist de officier van justitie drie en vier jaar onvoorwaardelijke celstraf voor twee van hen. Voor de andere zeven ziet het OM geen reden ze te straffen.

De mannen werden in september 2021 opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze zouden Geert Wilders, Mark Rutte en Thierry Baudet willen vermoorden, een schiettraining hebben gevolgd en sympathiseren met terreurgroep IS.

Advocaten van de verdachten zeiden eerder dat de negen slechts 'foute grappen' gemaakt hadden en niet van plan waren echt een aanslag te plegen. Een deskundige bevestigde dat beeld later: er zouden volgens hem geen ideologische motieven bij de negen mannen zijn.

Liederen meezingen

Dat de mannen geen vergevorde plannen voor een aanslag, geen beoogd doelwit en geen wapens hadden is ook voor de officier van justitie glashelder. Toch zegt ze dinsdag in de rechtbank dat met hun arrestatie wel een terroristische dreiging is afgewend.

Dat met name twee van hen jarenlang jihadistische (instructie-)video's keken en hier vaak met elkaar over spraken, weegt zwaar voor het OM. Een van hen, eerder de 'aanjager' van de groep genoemd, kon letterlijk jihadistische liederen meezingen en schreef zelf preken over het doden van ongelovigen. Een ander zou tijdens een schietles in Bulgarije gerichte vragen hebben gesteld over schieten in stedelijk gebied.

Twijfels aan oprechtheid

Dat er volgens een deskundige geen ideologisch motief zou zijn betwijfelt de officier. Het OM twijfelt aan de oprechtheid van de verdachten tijdens de gesprekken met de deskundige.

Ook wordt in de bekeken video's een duidelijke link gelegd tussen het geweld en de legitimatie daarvan. De ideologie achter het geweld zou volgens het OM een grote rol hebben gespeeld tijdens het bekijken van de filmpjes. "Hij heeft zich de IS-ideologie echt eigen gemaakt", zei de officier over één van de mannen.

Celstraf en vrijspraak

Het OM eist daarom een gevangenisstraf, al waren er geen concrete plannen. "We hoeven niet te wachten tot er een bomgordel is gemaakt", aldus de officier. Tegen de 'aanjager' eist de officier 4 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf, tegen de andere verdachte 3 jaar onvoorwaardelijk.

Voor de zeven anderen vraagt het OM vrijspraak. Sommigen worden gezien als 'meelopers' die vooral niet uit de toon wilden vallen bij de anderen. Twee van hen zijn door hun broers toegevoegd aan een groep op WhatsApp. Een fascinatie voor de jihad zou bij hen niet aanwezig zijn.

Op 16 januari gaat de behandeling van de zaak verder.

