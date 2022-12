112-nieuws: auto glijdt van de weg in Leende • diefstal van bouwterrein

11.10

In een huis in Schaijk is voor de tweede keer illegaal vuurwerk gevonden en in beslag genomen. Agenten vonden twee weken geleden online aanwijzingen dat er professioneel en illegaal vuurwerk in het huis zou liggen. Bij een bezoek aan het huis, bleek dat te kloppen.

Gisteren kreeg de politie opnieuw aanwijzingen dat er nog altijd illegaal vuurwerk in huis zou liggen, gisteravond zijn ze het huis ingegaan en hebben ze opnieuw vuurwerk in beslag genomen. De bewoner van het huis krijgt een proces-verbaal en moet zich op een later moment verantwoorden.