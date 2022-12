112-nieuws: brand in dak in Eindhoven • nep-agenten doorzoeken vrachtwagen

21.15

Drie mannen, van wie er zich twee voordeden als agenten, hebben donderdagmiddag in Dinteloord een vrachtwagen doorzocht op zoek naar drugs. De vrachtwagenchauffeur werd rond vier uur ‘s middags door de ‘agenten’ verzocht om te stoppen. Terwijl het tweetal de chauffeur bezighield, doorzocht een derde man enkele dozen met zeep achterin de vrachtwagen.

Vervolgens reden de drie mannen weg in twee auto’s, waarop de chauffer de echte politie inschakelde. Uit later politieonderzoek bleek er vijftig kilo drugs tussen de dozen te zitten. “Vermoedelijk hebben mannen uit de andere dozen ook verdovende middelen gehaald en hebben ze deze vijftig kilo over het hoofd gezien”, meldt de politie.

20.40 – Auto op z’n kop in Best

Aan de Kruisbeemdenweg in Best is een auto van de weg geraakt en op de kop naast het wegdek belandt. De wagen kwam uiteindelijk ondersteboven in een weiland naast de weg tot stilstand. Daarbij is de bestuurder gewond geraakt. Hij is ondanks zijn verwondingen zelf uit de auto naar een nabijgelegen huis gelopen om hulp te roepen. Vermoedelijk is het gladde wegdek de boosdoener. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant is het ‘te glad op de weg om er fatsoenlijk op te kunnen lopen’.