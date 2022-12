112-nieuws: brand in Sterksel onder controle • grote zorgen om vermiste man

08.34

Een 63-jarige man is vermist in Breda, hij is donderdagavond voor het laatst gezien aan de Terheidenseweg. De man vertrok te voet en draagt geen jas. Verder draagt hij een blauw colbert, een blauwe spijkerbroek en een blauwe blouse. Hij kort grijs haar.

De man is dementerend en is vermist vanuit de dagopvang van zijn zorginstelling, zo is te lezen op de website van de politie. Wie de man ziet, wordt verzocht 0900-8844 te bellen.