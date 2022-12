OM zoekt nog twee verdachten voor doodschieten Mo (23) in Oss

Het Openbaar Ministerie zoekt nog twee verdachten die worden gelinkt aan het doodschieten van Mohamed Ahmed (23) uit Oss. Een van hen is de mogelijke schutter. Hij is naar Turkije gevlucht. Dat bleek uit de eerste tussentijdse zitting in deze zaak.

In de zitting van vrijdagmiddag stond de rol van twee aangehouden broers (23 en 26) uit Oss centraal. Zij maakten op 14 april van dit jaar deel uit van een groep van in totaal zeven mannen. Ze reden in twee auto’s naar de Leeuwerikhof in Oss. De broers zaten in een donkergekleurde auto, waarin ook de waarschijnlijk nog voortvluchtige schutter zat. Hun doel zou zijn geweest: het ‘oplossen’ van een ruzie tussen de oudste broer (26) en Mo, eerder op de dag. Op camerabeelden in een andere straat is te zien hoe ze een mes, koevoet en boormachine in hun handen hebben. Maar welke rol speelden de twee broers in de uiteindelijke schietpartij? Daarover verschillen de meningen.

"Hij wist helemaal niet dat er een vuurwapen was."

Aan de ene kant ontkent de jongste broer (23) vooraf te hebben geweten dat er zou worden geschoten. “Hij wist helemaal niet dat er een vuurwapen was”, sprak advocaat Mark Nillesen. “Mijn cliënt heeft niets te verbergen en heeft uitgebreid verklaard over wie heeft geschoten. Hij had een normaal leven: heeft een opleiding afgerond, werk en een vriendin. Ook hij is een slachtoffer in deze zaak.” Ook de oudste broer (26) heeft verklaard niet te hebben geschoten, ook al wijzen sommigen hem wel als schutter aan. Uit camerabeelden zou echter blijken dat de schutter achterin de auto plaatsnam, terwijl hij zelf voorin zat. Schieten zou helemaal niet de bedoeling zijn geweest. “Ik wilde een akkefietje uitpraten”, zei hij in de rechtszaal. Waarom Mo dan tóch werd doodgeschoten? Dat zeggen beide broers niet te weten. De advocaten vroegen om vrijlating van hun cliënten. Het OM was het daar niet mee eens. Volgens officier van justitie Eline Harbers stapte de groep in de zwarte auto op 14 april uit en vielen zij Mo met zijn allen aan. Ook nadat het eerste schot in de richting van Mo viel. Het slachtoffer werd van zijn scooter getrapt en daarna nog van korte afstand in zijn hoofd geschoten.

“Ze vluchtten eerder al eens, ook nu is dat risico er.”