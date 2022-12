112-nieuws: dronken man bedreigt buschauffeur • felle brand in huis Boxtel

22.15

Een fietser is zondagavond op de Jeroen Boschlaan in Eindhoven geschept door een auto. De fietser raakte hierbij zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van een oversteekplaats. De fietser zou volgens getuigen zonder licht tegen het verkeer in hebben gefietst. Een 112-correspondent meldt dat de politie een blaastest heeft afgenomen van de fietser. Of de fietser daadwerkelijk te veel alcohol op had is nog niet duidelijk.