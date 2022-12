Dodelijk ongeluk Oss: bestuurder uit Megen (18) blijft vastzitten

De 18-jarige man uit Megen die zondagnacht betrokken was bij het dodelijke ongeluk in Oss, blijft vastzitten. Hij zou achter het stuur hebben gezeten en wordt ervan verdacht de botsing te hebben veroorzaakt. Bij het ongeluk kwam een 14-jarige jongen om het leven.

Na het ongeluk werd ook een 18-jarige man uit Berghem aangehouden. Hij zou als bijrijder in de auto hebben gezeten. De politie bevestigt dat hij inmiddels is vrijgelaten en niet langer als verdachte wordt gezien.

Alcohol

Eerder liet de politie al weten dat de bestuurder met drank op achter het stuur zat. Er is een bloedproef afgenomen, waaruit moet blijken om hoeveel alcohol het gaat. Die uitslag is nog niet bekend.

Het ongeluk gebeurde zondagnacht kort na één uur op de kruising van de Megensebaan en de Singel 1940-1945. In de auto die geraakt werd, zaten drie kinderen (8, 12 en 14) en hun ouders. Twee van de kinderen raakten zwaargewond, een van hen overleed uiteindelijk aan de gevolgen daarvan.

Door rood

Online gaan er inmiddels bewakingsbeelden rond van het ongeluk. Daarop is te zien hoe de auto met daarin de twee 18-jarige mannen met zeer hoge snelheid duidelijk door rood rijdt. Omroep Brabant kiest er bewust voor deze beelden niet te laten zien, vanwege de impact van het ongeluk. De politie laat weten de beelden ook in bezit te hebben en mee te nemen in het onderzoek.

LEES OOK:

Jongen (14) overleden na zwaar ongeluk in Oss

Veroorzakers (18) van ernstig ongeluk in Oss hadden te veel gedronken

Sidy was als een van de eersten bij ongeluk in Oss: 'Het was heel heftig'