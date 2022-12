Vrienden van Johnathan (14) leggen bloemen bij kruispunt: 'Beste vriend'

Op het Mondriaan College in Oss werd dinsdag de 14-jarige Johnathan herdacht. Leerlingen konden met elkaar en met docenten praten en brieven schrijven, ook was slachtofferhulp aanwezig. De jongen kwam zondagnacht om het leven. De auto waar hij met zijn familie in zat, werd in Oss aangereden door een wagen die met hoge snelheid door rood reed.

"Hij was mijn beste vriend. Ik ken hem bijna vier jaar, Ik kreeg van school en van een vriend te horen dat de jongen die was omgekomen bij het ongeluk Johnathan was", zo vertelt Amir Assbai bij de geïmproviseerde herdenkingsplek waar bloemen liggen en kaarsjes zijn aangestoken. "Het is heel heftig, ik had het nadat ik het hoorde, echt even moeilijk. We hebben net bloemen neergelegd. Ook op school is hij herdacht."

Amir is daar blij mee. "Het is fijn dat over hem wordt gepraat, ook op het nieuws. Daardoor wordt hij niet vergeten. Op school konden we brieven schrijven. Ook stond de schooldirecteur erbij stil hoe het is als zulke erge dingen gebeuren op zo'n jonge leeftijd."

Johnathan zat in de derde klas. Ook zijn broertje Jaydon (12) zat in de auto, hij raakte zwaargewond. "We moeten afwachten hoe het met hem en zijn familie gaat. Ik hoop dat alle inzittenden het halen", aldus Amir. Ook een derde kind (8) uit het gezin raakte bij de aanrijding zwaargewond.

Door rood gereden

Het ongeluk gebeurde op eerste kerstdag op de kruising van de Megensebaan en de Singel 1940-1945. Online gaan bewakingsbeelden rond van het ongeluk. Daarop is te zien hoe een auto met daarin twee 18-jarige mannen met zeer hoge snelheid door rood rijdt. Daarbij raken ze de auto van het gezin.

De mannen zijn aangehouden. Ze waren lichtgewond. Beiden hadden te veel alcohol op, aldus een blaastest. Er is een bloedproef afgenomen, waaruit moet blijken om hoeveel alcohol het gaat. Die uitslag is nog niet bekend. De bijrijder is inmiddels vrijgelaten en wordt niet meer als verdachte gezien.

Omroep Brabant kiest er bewust voor de bewakingsbeelden van het ongeval niet te laten zien, vanwege de impact van het ongeluk. De politie laat weten de beelden ook in bezit te hebben en mee te nemen in het onderzoek.