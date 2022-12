Kroegbaas Camiel wil wel ander bier maar zit vast aan brouwer: ‘Oneerlijk'

Met lede ogen ziet café-eigenaar Camiel Verschuren uit Helmond aan hoe steeds meer van zijn concullega’s overstappen op een ander biermerk. De inkoopprijzen blijven stijgen en ook hij heeft dit jaar al twee keer een prijsverhoging gehad. Maar een ander biermerk schenken, zit er voor hem niet in. “De brouwerij bepaalt”, zegt Camiel zuchtend.

Camiel is een van de vele uitbaters in Brabant die zijn pand huurt bij de brouwerij en daardoor met de rug tegen de muur staat. Het pand en de tap zijn van bierbrouwerij AB-InBev en Camiel is daardoor verplicht om Jupiler te schenken. “AB-InBev heeft wel andere merken, maar in het contract staat dat ik alleen Jupiler mag afnemen. En dat is een doorlopend contract, dus ik kan er niet omheen.”

De ondernemer nam Stadsherberghe De Kei in de zomer van 2019 over. Hij moest vrij snel daarna de deuren sluiten vanwege de coronamaatregelen. Nu krijgt hij het opnieuw moeilijk. “Als je hoort dat zo’n brouwerij wereldwijd een miljardenwinst maakt en ook tijdens de pandemie meer heeft gedraaid, tja. Laat ons en de klanten een jaartje met rust, denk ik dan. In plaats daarvan krijgen we twee verhogingen in een jaar tijd om de oren. Dat voelt heel oneerlijk.” Uitbaters die wel een eigen pand hebben, zouden volgens hem soms zelfs hoge kortingen krijgen als ze overstappen naar een groot biermerk. “Die hebben een heel sterke onderhandelingspositie. Zij kunnen met verschillende brouwerijen om de tafel en daaruit de meest gunstige prijs kiezen. En een brouwerij zal dan vaak een lagere standaardprijs hanteren."

