Graf van rapper Boechi bruut vernield: 'Hoe respectloos kun je zijn?'

Na de chaotische herdenkingsdienst en uitvaart vol emoties, dachten de nabestaanden van de Tilburgse rapper Boechi eindelijk écht te kunnen rouwen. Maar die rust is nu keihard doorbroken: het graf van Boechi is woensdagochtend namelijk vernield. Een deel van de steen is afgebroken en er is roetschade. "Het is écht verschrikkelijk."

Het was een enorme schok voor Boechi's weduwe Niandy en hun kinderen. "Zij wilden een bezoekje brengen aan zijn graf", vertelt Tara Janssens, een goede vriendin van de familie. "Daar zagen ze hoe er een stuk van de steen is afgebroken." Ook de bloemenzee op het graf is deels vertrapt en er is roetschade, waardoor het erop lijkt dat het graf in brand is gestoken.

Een bewuste actie, daar zijn ze zeker van. "Dit is absoluut expres gedaan, dat kan niet anders." De politie doet op dit moment onderzoek naar de zaak. "We hebben nauw contact. De dader moet nog ergens rondlopen, dat doet pijn. Of er een link is met Boechi's dood? Geen idee, maar we moeten overal rekening mee houden."