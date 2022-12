Vuurwerkshow Efteling gaat vooralsnog door: 'We houden het in de gaten'

De grote vuurwerkshow rond middernacht in de Efteling gaat vooralsnog door, ondanks de harde wind. Een woordvoerder van het attractiepark laat zaterdagmorgen weten dat de situatie rond het weer nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Er staat een stevige zuidwestenwind tijdens de oudjaarsnacht. Door die harde windstoten kan veilig vuurwerk afsteken een uitdaging zijn. In het hele land zijn vuurwerkshows afgelast, waaronder in Amsterdam en Hilversum.

Het oud en nieuw-feest in de Efteling is uitverkocht. Enkele duizenden mensen hebben kaartjes voor het evenement. "De show is een combinatie van vuurwerk en lasereffecten", aldus de woordvoerder. "Dus als we het vuurwerk moeten afblazen omdat het te gevaarlijk is, dan is er alsnog een lasershow. Iedereen is gewoon welkom."

Het hele park is vanavond en vannacht open, met winters entertainment en muzikale optredens. Ook kunnen bezoekers in de attracties, hoewel sommigen misschien dicht zijn vanwege het slechte weer.

