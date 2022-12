Streep door vuurwerkshows in Tilburg vanwege harde wind

De vier vuurwerkshows in Tilburg die komende oudjaarsavond en -nacht zouden plaatsvinden, gaan niet door. De evenementen in de Piushaven en het Reeshofpark zijn afgelast vanwege de harde wind, meldt de gemeente Tilburg zaterdagmiddag.

Het waait de hele dag al flink, waardoor het gevaarlijk is om vuurwerk af te steken. Op verschillende locaties in het land zijn vuurwerkshows rond de jaarwisseling inmiddels geannuleerd. In Brabant stond aan het eind van de ochtend windkracht vijf.