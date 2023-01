Familiefilm Knor bekroond met Gouden Film: 100.000 bezoekers

De animatiefilm Knor kan na drie Gouden Kalveren ook een Gouden Film Award toevoegen aan het erelijstje. De Nederlandse stopmotion-animatie heeft 100.000 bezoekers getrokken, zo maakt het Nederlands Film Festival (NFF) dinsdag bekend. Knor ging afgelopen zomer in première en kreeg lovende recensies in de Nederlandse pers. Animator Jasper Kuipers uit Breda werkte drie jaar mee aan de film.

De animatiefilm gaat over het meisje Babs, dat voor haar negende verjaardag van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau krijgt. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee, maar Babs mag het diertje houden op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt. Maar dan blijkt opa stiekem andere plannen te hebben met Knor.

Knor is geregisseerd door Mascha Halberstad. Onder anderen Henry van Loon uit Oirschot, Jelka van Houten en Kees Prins hebben stemmen ingesproken voor de film. De animatiefilm won vorig jaar onder meer het Gouden Kalf voor Beste Film en werd gekozen als Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste lange animatie.

De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival met ondersteuning van het Abraham Tuschinski Fonds. Knor is de tweede film die dit jaar de eer te beurt valt, Hotel Sinestra was de eerste.

