Leny en Nienke kunnen nog steeds niet naar huis na verwoestende brand Breda

Het staat de 66-jarige Leny Hoogendoorn nog helder voor ogen, de paniek na het uitbreken van de grote brand in de parkeergarage onder haar appartementencomplex in Breda, nu een week geleden. "Mijn buurman bonkte op de voordeur: eruit, eruit!, schreeuwde hij. Buiten hoorde ik knallen en het gillen van mensen. Door de rook zag ik geen hand voor ogen."

Ook Nienke woont in hetzelfde complex aan de Monseigneur Zwijsenstraat. De eerste minuten na het uitbreken kan ze zich nog goed herinneren. "Mijn partner, zijn twee kinderen en ik renden naar buiten. Er was veel paniek. Eenmaal buiten werden we een stuk rustiger."

Zowel Leny als Nienke vonden na de brand tijdelijk onderdak bij familie en vrienden. "Mijn schoonzoon heeft me opgehaald. Ik heb twee nachten bij mijn dochter geslapen. Nu slaap ik al enkele nachten bij een vriendin", zegt Leny die op de avond van de brand samen met brandweermannen nog even haar appartement was gaan kijken. "Het stonk enorm en mijn dekbed zag zwart van het roet."

Nienke, haar vriend en twee kinderen bivakkeren sindsdien in het huis van vrienden. "Die zijn op vakantie. Vrijdag komen ze thuis, dan moeten we een ander onderkomen zoeken. Dat zal dan via onze verzekering gaan. Hopelijk kunnen we tijdelijk in een vakantiehuisje terecht."

Woensdagavond is er een bijeenkomst van woningcorporatie Laurentius Wonen. Nienke en Leny hopen dan te horen wanneer ze terug kunnen naar hun appartement.

In het appartement van Leny zijn schoonmakers bezig om haar spullen schoon te maken. Leny: "Ik voel me niet op mijn gemak. Door alle toestanden kan ik nog niet thuis slapen. Alles staat op zijn kop, en daar kan ik niet tegen. De geluiden gaan dat ik morgenavond weer thuis kan slapen. Daar kijk ik enorm naar uit."

Leny is blij met alle hulp, want: "Je eigen huis is natuurlijk altijd fijner." Ze had haar auto die bewuste avond niet in de garage gezet. Ook haar elektrische fiets stond op een veilige plek. "Die zijn gelukkig gespaard gebleven."

Nienke leeft al enkele dagen 'uit de tas'. Op de avond zelf mocht ze onder de begeleiding van de brandweer nog wat spullen uit het appartement halen. "Ik vond de schade eigenlijk wel meevallen. Er lag een dun laagje roet over onze spullen. Dat is wel schoon te maken. Verder was er door de brandweer een ruit ingeslagen."