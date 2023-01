Handgranaat gegooid bij coffeeshop: dader staat op beeld

De politie heeft maandag in Bureau Brabant beelden naar buiten gebracht van de man die in oktober een handgranaat gooide bij Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg. Deze dader wordt nog steeds gezocht.

De handgranaat werd op 27 oktober midden in de nacht gegooid bij de coffeeshop. Deze werd later door een man verplaatst. Hij stopte het explosief in zijn tas en liep daarmee naar een parkeerplaats aan de Jan Heijnsstraat. Agenten hielden hem daar aan en namen zijn tas in beslag.

De man die de granaat gooide, is vastgelegd door camera's. Te zien is dat hij, gekleed in zwarte kleding, eerst voorbij de coffeeshop loopt. Hij verdwijnt uit beeld en komt daarna weer terug.

Tape blokkeert ontsteking

Als hij voor de deur van de coffeeshop staat, is te zien dat de man iets in zijn handen heeft. Hij loopt er wat mee te rommelen en loopt weer een stukje weg. "Het lukt niet meteen, maar het lijkt alsof hij er iets uit wil trekken. Mogelijk de pin van de handgranaat", aldus de politie. Uiteindelijk gooit hij de handgranaat richting de deur en rent de man ervandoor.

De handgranaat ging niet af omdat een stuk tape de ontsteking blokkeerde. "Anders waren de gevolgen niet te overzien geweest. Het is een explosief dat ook mensenlevens had kunnen kosten."

In het opsporingsprogramma zijn maandag ook beelden van een getuige te zien. Het gaat om iemand die, vlak nadat de granaat werd gegooid, langs de coffeeshop loopt. Hij heeft de beveiligers aangesproken. De politie is nog op zoek naar deze getuige.

Coffeeshop gesloten

Het is nog niet duidelijk waarom de granaat naar de coffeeshop werd gegooid. In maart werd ook al op de deur van de coffeeshop geschoten. Burgemeester Theo Weterings heeft de zaak na de vondst van de handgranaat gesloten voor drie maanden. "De openbare orde en de veiligheid komen hier dusdanig in het gedrang dat we moeten optreden", liet de burgemeester toen weten.