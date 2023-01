18-jarige die jeugdgevangene Louc doodstak heeft spijt: ‘Voel me rot’

De 18-jarige Gerard S., die vorig jaar in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda medegevangene Louc van 19 doodstak, heeft spijt. Dat zei hij donderdag in de rechtbank in Breda. "Ik voel me rot, maar heb hoop dat het binnenkort beter zal gaan."

De fatale steekpartij in de jeugdgevangenis was op 15 april vorig jaar. Gerard S. had een mes gekregen van een groepsbegeleider om uien te gaan snijden in de keuken. Onderweg naar de keuken kwam hij twee medegevangenen en een begeleider tegen en ging het vreselijk mis.

Messteken in de borst

Wat er precies gebeurde, is nog altijd onduidelijk, maar S. kreeg ruzie met een medegevangene van 20 jaar. De 19-jarige Louc zou tussen de twee in zijn gesprongen om de boel te sussen. S. stak hem meerdere keren in zijn borst, waardoor Louc overleed.

De 20-jarige man en de groepsbegeleider vluchtten daarna een kantoor in. Beiden raakten gewond door het mes. Ook een andere begeleider die te hulp schoot, raakte gewond.

S. zit sinds de steekpartij in de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught. Hij vertelde dat hij in de gevangenis hulp krijgt om de gebeurtenissen te verwerken. Verder wilde hij weinig kwijt. "Klaar", zei hij na een paar zinnen.

Behalve van moord wordt S. beschuldigd van pogingen tot moord en tot doodslag.

Jeugdrecht

De advocaat van de jonge man vroeg de rechtbank om hem volgens het jeugdrecht te bestraffen. Daar ging de rechtbank niet in mee. Bij het jeugdrecht zou S. een lagere straf worden opgelegd. De officier van justitie liet donderdag weten dat de strafeis juist is verzwaard, onder meer omdat één van de twee groepsbegeleiders die eerder geen aangifte had gedaan dat alsnog deed.

Gerard S. werd door het Pieter Baan Centrum onderzocht: de onderzoekers adviseren om S. behalve een celstraf ook tbs te geven. De rechtszaak gaat op 15 februari verder.

Geen scherpe messen meer

Na de fatale steekpartij in Breda is onder meer besloten dat in justitiële jeugdinrichtingen voorlopig geen scherpe messen meer worden gebruikt. Het gaat dan om vlees- of groentemessen.

Ontsnapte gevangene doodgestoken

Den Hey-Acker kwam vorig jaar januari ook al in het nieuws toen een man ontsnapte. Die had een vuurwapen en gijzelde personeelsleden. Hij werd in België doodgeschoten door de politie.

Deze beelden werden gemaakt van de achtervolging door de Belgische politie.