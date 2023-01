13 auto's verpletterd onder omgevallen boom, schade eindelijk vergoed

Eigenaren van geparkeerde auto's die vorig jaar werden vernield door een omvallende boom in Hoeven, krijgen hun schade eindelijk vergoed. Gedupeerden zaten maandenlang in onzekerheid, omdat de gemeente Halderberge niets van zich liet horen. Nu laat de gemeente weten dat haar verzekeringsmaatschappij de 'aansprakelijkheid heeft erkend'.

In totaal hebben zeven autobezitters zich bij de gemeente gemeld. Hoe hoog het schadebedrag is, kan een woordvoerster van de gemeente niet zeggen. “Voor de betrokkenen, wordt de schade coulant en voortvarend afgehandeld door onze verzekeraar”, zegt ze. De meeste slachtoffers zouden hun geld inmiddels hebben ontvangen.

Of de gemeente nalatig is geweest in het onderhoud van de bomen, zoals gedupeerden eerder stelden, wordt niet gezegd. De woordvoerster kan niet vertellen waarom de gemeente aansprakelijk is. “Dit is via de verzekeringsmaatschappij gelopen”, is haar reactie.

Dertien auto's vernield

De 110 jaar oude eik stond in het bos bij priesteropleiding Bovendonk. Op vrijdagavond 7 oktober viel de boom plotseling om, nam twee andere bomen mee en belandde op dertien geparkeerde auto’s. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Na het ongeluk liet de gemeente onderzoek doen naar de boom. Daaruit bleek dat de eik was aangetast door zwammen en van binnen rot was.

Eerder sprake van stambreuk

Uit een controlerapport dat Omroep Brabant in handen kreeg, bleek dat een bomenexpert in 2019 al sprak over ‘stambreuk’ bij de eik. Ook waren er in dat jaar al schadelijke zwammen op de boom aanwezig.

Op het gemeentehuis hadden toen alle alarmbellen af moeten gaan, maar de gemeente wist niet dat zwammen de boom konden verzwakken.

Meer bomen toch onveilig

En over de term ‘stambreuk’ in het rapport zegt de gemeente dat dit niets te maken had met de gezondheid van de boom. De bewoording werd volgens de woordvoerster in het rapport gebruikt vanwege beperkte schrijfruimte.

De gemeente besloot in november alsnog een aantal bomen te kappen, die eerder door de wethouder nog als veilig werden aangemerkt.

LEES OOK:

Hoe een pak melk het leven van Ton en zijn vrouw redde

Boom verpletterde de auto van Ton en hij voelt zich in de steek gelaten

Bomen naast auto-plettende eik blijken tóch gevaarlijk: zaag gaat erin