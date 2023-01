Dochterbedrijf Lightyear failliet verklaard, honderden banen op de tocht

Het dochterbedrijf van Lightyear, Atlas Technologies B.V., is donderdagochtend failliet verklaard. De kans is groot dat medewerkers binnenkort op straat staan. Dat heeft Lightyear donderdagmiddag bekendgemaakt.

"Lightyear betreurt het besluit voor alle medewerkers, klanten, investeerders en leveranciers. We zullen nauw samenwerken met de curator en alle betrokkenen", laat het bedrijf weten in een verklaring.

Het bedrijf besloot maandagochtend te stoppen met de productie van de eerste zonne-auto, Lightyear 0, en vroeg uitstel van betaling aan. Lightyear heeft bijna alle medewerkers ondergebracht bij de dochteronderneming. Het gaat in totaal om zeshonderd medewerkers.

Of deze mensen allemaal hun baan verliezen, is nog niet duidelijk. "De curator buigt zich komende tijd over wat de gevolgen zijn voor de medewerkers", laat een woordvoerder van Lightyear weten.

Medewerkers van het bedrijf op de Automotive Campus in Helmond willen niet reageren op het nieuws.

Jaarrekening

Dat het bedrijf niet te redden was, komt niet als een verrassing. In oktober vorig jaar stuurde Atlas Technologies haar voorlopige jaarrekening over 2021 in bij de KvK. Die is nog niet door een accountant goedgekeurd, maar het biedt wel een boeiend kijkje in de keuken.

Het bedrijf leed een verlies van 65 miljoen euro en had eind 2021 een negatief eigen vermogen van ruim 40 miljoen euro. Het was puur aan leningen van externe financiers te danken dat er nog geld in de kas zat, circa 47 miljoen euro. Het bedrijf had dit geld ook hard nodig omdat in 2022 veel personeel is aangenomen.

"We verwachten ook in de toekomst nog verliezen te maken vanwege de focus op research and development", aldus de toelichting in het jaarverslag, waarin al werd gesproken over 'het mogelijk vertragen van de productie van de Lightyear 0.'

'Betaalbare zonneauto'

De productie van de exclusieve Lightyear 0 startte ruim twee maanden geleden met een hoop festiviteiten in de Finse autofabriek van Valmet Automotive. Er zouden tot nu toe tien exemplaren van de dure zonneauto van de band zijn gerold. Het is onduidelijk wat daarmee gaat gebeuren. De sportieve auto had een prijskaartje van 250.000 euro.

Lightyear werkt ook aan een 'betaalbare' zonne-auto van 40.000 euro. Deze auto moet in 2025 op de markt komen. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling van dit exemplaar, ook daar gaat de curator naar kijken.

