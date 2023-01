Boer Gerard zet 15 tiny houses in een weiland, midden in de natuur

Boer Gerard Opsteeg uit Zeeland gaat als één van de eersten in Brabant op een stuk van zijn land tiny houses zetten in een nieuw stuk natuur. Dat kan hij nu omdat de gemeente Maashorst een gebied heeft aangewezen als voorbeeld-locatie van Peel Natuurdorpen. Die organisatie wil uiteindelijk in de hele Peel tienduizend van dit soort huisjes in nieuwe natuur gaan neerzetten. Al duizenden mensen hebben zich aangemeld om in zo’n huisje te gaan wonen.

Het idee is simpel, maar tegelijk erg ambitieus. Een deel van de grond van de boer wordt nieuwe natuur, met tiny houses erop. De huuropbrengsten van die huizen zijn dan een nieuwe inkomstenbron voor de boer. Al jaren is stichting Peel Natuurdorpen met dat plan bezig. Maar nu gaat de gemeente Maashorst het ook mogelijk maken: op een stuk grond vlakbij Zeeland. En dat is een belangrijkste stap voor het plan van de stichting. Het gaat om een gebied van zo’n 25 hectare vlakbij Zeeland. Een van de boeren in dat gebied is Gerard Opsteeg. Gerard heeft zo’n 110 melkkoeien en bezit in totaal zo’n 37 hectare land. Gerard is van plan om van een van zijn weilanden natuur te maken met en huisjes erop.

"De huisjes komen helemaal ingebed in de natuur."

Op de vijf hectare grond wil hij zo’n vijftien kleine huisjes zetten. “Een cluster van huisjes daar helemaal achter”, wijst hij naar de andere kant van het weiland. “En eentje hier vooraan. En die staan dan tussen heggen, hagen, waterpoelen en een soort van voedselbos. Daartussen kruidenrijk grasland en daar loopt dan mijn jongvee. Vanaf de weg ga je de huisjes straks amper zien”, vertelt Gerard verder. “Ze komen helemaal ingebed in de natuur.” Om te overleven als boer heeft hij dit project niet perse nodig, zegt hij. “Maar zoals het beleid zich nu ontwikkelt, moet je als boer wel dit soort dingen gaan doen”, zegt Gerard. Maar de belangrijkste reden voor hem om mee te doen aan dit project, is om iets aan de woningnood te doen. “Mijn zus heeft vier kinderen van rond de 20 jaar”, vertelt Gerard. “Die komen een keer op de woningmarkt. En ik heb grond. Dat kunnen we dan mooi combineren. Hierdoor kunnen mensen straks betaalbaar wonen.” De huur van een tiny house in het project moet onder de sociale huurgrens blijven. Maar het is niet zo makkelijk als het klinkt. De grote uitdaging is dat je in het buitengebied niet zomaar tiny houses op een weiland mag zetten. Er zijn strikte regels waar je aan moet voldoen, voordat je landbouwgrond mag gebruiken om huizen op te bouwen. Daar moet je bijvoorbeeld toestemming voor hebben van de provincie. En er zijn regels over zogenaamde stankcirkels rond boerderijen.

"Dit is echt pionieren."

In de gemeente Maashorst start nu een pilot om dit toch mogelijk te maken. "Dit is wel echt pionieren", zegt wethouder Jeroen van den Heuvel. "We moeten nog heel veel uitzoeken. Dat is een lastig proces." "Maar we zien dat er veel behoefte is om op deze manier te wonen. Boeren zoeken een ander verdienmodel én we willen meer biodiversiteit op het platteland", gaat de wethouder verder. "Uiteindelijk willen we aantonen dat het mogelijk is om op deze manier op het platteland te wonen." Gerard denkt dat de huisjes er over anderhalf jaar staan. En dan is hij naast boer ook huisbaas. "Ja, dat is dan wel iets nieuws voor me", zegt hij. "Ach, we gaan het meemaken. Maar ik word geen Prins Bernard, hoor!"

In de buurt staat in een stukje bos een voorbeeld hoe zo'n Tiny House in de natuur staat (foto: Jos Verkuijlen).