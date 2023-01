Eerste ontslagen bij Philips bekend, afdeling EPD in Best moet stoppen

Vijftig medewerkers van Philips hebben maandagmiddag al te horen gekregen dat zij moeten vertrekken bij het medisch technologiebedrijf, dat meldt FNV-bestuurder Hans Wijers. Philips moet fors reorganiseren, in totaal staan 1100 banen in Nederland op de tocht waarvan 700 tot 750 in Brabant. De eerste vijftig ontslagen vallen in Best, bij de afdeling EPD Solutions.

De medewerkers van Philips hoorden maandagochtend via de media over de reorganisatie bij hun werkgever. In de middag volgde een bijeenkomst voor het personeel. De FNV-bestuurder hoorde het nieuws van de eerste ontslagen laat in de middag.

“Wij wisten hier eerder ook niets van. Deze afdeling heeft al in de verkoop gestaan maar Philips raakte het niet kwijt. De mensen die op deze afdeling werken, hebben te horen gekregen dat hun afdeling sluit", aldus Wijers. In Best werken vijftig mensen op deze afdeling. Ook zijn er honderd EPD-medewerkers in Israël die hun baan verliezen.

Banenmarkt

Het gaat om de afdeling EPD Solutions. Het bedrijf staat bekend om een vernieuwende technologie waarmee een 3D-beeld kan worden gemaakt van het hart- en bloedvatenstelsel. Philips nam het bedrijf over in 2018.

De vijftig medewerkers vallen onder het centraal sociaal plan. In dat plan staan alle spelregels die de werkgever en werknemer moeten doorlopen om tot een ontslag te komen. Dan gaat het om zaken zoals een ontslagvergoeding. Ook wordt in april of mei voor de ontslagen medewerkers een banenmarkt gehouden, samen met bedrijven in de regio. Deze mensen kunnen dan kennismaken met functies die bij deze bedrijven vrij zijn."

Voor alle andere medewerkers van Philips volgen de komende tijd bijeenkomsten per afdeling, meldt Wijers. “Volgens de tijdslijn die vandaag is geschetst, zou iedereen half april moeten weten of er wel of geen plek voor ze is.”

LEES OOK:

Philips-personeel in onzekerheid: 'Niemand weet wie er morgen nog werkt'

Zo kwamen er minder en minder Philips-fabrieken

Weer banen weg bij Philips, wat is er nog over van Eindhovens trots?