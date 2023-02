Bronzen beelden in trek bij dieven, maar de buit levert bar weinig op

Bronzen kunstwerken lijken populairder dan ooit bij de criminelen in onze provincie. Ze worden gestolen uit tuinen, voor het provinciehuis en zelfs van graven. Met vaak veel verdriet tot gevolg. Terwijl het voor de dieven zelf maar weinig op lijkt te leveren. "Voor 400 euro krijg je er een hernia bij."

Ook Boudewijn Kemner uit Cuijk heeft die verhalen gelezen. Als bronsgieter was hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de beelden van Willy van der Kuijlen naast het Philips Stadion én dat van Johan Cruijff naast Camp Nou in Barcelona.

Het is de afgelopen maanden aan de lopende band raak. Bijvoorbeeld voor het provinciehuis in Den Bosch, waar een enorme bronzen zeug plots verdween. Even later verdween een grote fontein uit een achtertuin in Hilvarenbeek. En twee weken terug werd een kunstwerk in het centrum van Roosendaal bruut afgezaagd. En dat is nog maar een greep uit de reeks diefstallen.

Ook Kemner ziet dat het aantal bronsdiefstallen toe lijkt te nemen. Al is dat volgens hem niks nieuws. "Dit gebeurt al jaren en gaat in golfbewegingen. Waarom het nu zo populair is? Het zal met de hogere prijzen in het dagelijkse leven te maken hebben. Dan is alles welkom."

Want het opvallende is dat zo'n bronzen beeld eigenlijk helemaal niet zo veel waard is. "Een euro of vier per kilo. Tegen de tijd dat je 400 euro hebt verzameld, heb je er ook een hernia bij. Een paar jaar terug werd er bij een kunstenaar een beeld gejat. Was meer dan 2 ton waard. Maar als schroot? Nog geen 200 euro."

Daar komt bij dat het verdraaid lastig is om van de buit af te komen. "Wie hebben er brons nodig? Dat zijn vooral de gieters, zoals ik. Maar ieder legaal bedrijf zal nooit op zo'n aanbod ingaan. Ik koop zelf alleen gecertificeerde partijen van 1000 kilo, waarvan ik weet dat het goed materiaal is."

Kemner hoopt dat de diefstallenreeks niet voor angst bij kopers zorgt. "Het zou vreselijk zijn als mensen geen kunst meer aan durven te schaffen. Dat zagen we een jaar of zes terug. Toen wilden klanten vaak iets van beveiliging in het beeld. Maar ja, dan stopte je een tracker in de enkel, waarna de dieven het bij de knieën afzaagden. Heb je er nog niks aan."