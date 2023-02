Ludieke carnavalsmis afgeblazen om rekening van 350 euro

Er gaat een streep door de carnavalsmis in Grave. Het kerkbestuur en carnavalsvereniging Pothuusburg steggelen al weken over de kosten van de ludieke mis. Door het aanhoudende gekibbel is de voorbereidingstijd almaar korter geworden. Daarom heeft de organisatie voor komende carnaval de stekker er maar uit getrokken.

De carnavaleske mis op zondag in het vestingstadje is een traditie. Het evenement is erg populair en trekt veel carnavalsvierders. De viering is niet zomaar een zondagse mis. De pastoor en de Prins van de stad spreken de inwoners toe op een manier die meer weg heeft van tonpraten dan het voordragen van een mis.

"De kerk vergelijkt de carnavalsmis met een uitvaart of huwelijk, maar dat is niet eerlijk."

Ruim dertig jaar is de carnavalsmis zonder problemen gehouden, tot dit jaar. De speciale mis is altijd in de gezamenlijke handen van de carnavalsclub en het kerkbestuur. Het geld dat wordt opgehaald met de collecte is dan voor de kerk. "Nu wil het kerkbestuur ineens dat wij als carnavalsvereniging 350 euro bijleggen. "Vanwege de terugloop van kerkgangers en de stijgende energiekosten.", vertelt voorzitter Menno ter Horst van carnavalsvereniging Pothuusburg. Hij vindt dat die rekening niet bij de carnavalsvereniging moet liggen. "De kerk vergelijkt de carnavalsmis met een uitvaart of huwelijk, maar dat is niet eerlijk." Pastoor Herman Schaepman van de Elisabethparochie laat weten dat hij niet anders kan dan die 350 euro in rekening te brengen: "We hebben vorig jaar al naar iedereen gecommuniceerd dat we voor bijzondere vieringen zoals bruiloften en uitvaarten een bedrag gaan vragen. De carnavalsmis valt daar ook onder. We willen dat liever niet. Maar we kunnen anders onze kosten niet meer opbrengen."

"We moeten gezamenlijk de lasten dragen om dit in stand te houden."