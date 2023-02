112-nieuws: tuinhuisjes gaan in vlammen op • brandweer rijdt zich vast

09.45

Een 30-jarige Tilburger is afgelopen nacht aangehouden nadat hij in een café aan de Heuvel een 21-jarige vrouw met een gebalde vuist in het gezicht sloeg. De vrouw vertelde dat ze met vrienden in het café was en dat ze zag dat de man handtastelijk was bij een vriendin. Ze zei daar wat van en duwde hem rustig weg. Vervolgens ontstond een woordenwisseling. Daarop volgde de vuistslag. De vrouw liep een bloedneus en een verdikte wang op en werd duizelig.