112-nieuws: fietser aangereden in Sint Anthonis • man gooit drugs uit auto

09.11

Een meisje is op de kruising van de Akkerweg en de Sonman in Moergestel aangereden door een vrachtwagen. Door de dichte mist op de weg zouden zij en de chauffeur elkaar over het hoofd hebben gezien. De fietsster wordt behandeld in de ambulance. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is even later weer afgemeld. Het is nog onduidelijk hoe het meisje eraan toe is.