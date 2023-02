112-nieuws: man onwel achter het stuur • spoorboom kapot

16.43

Op de A73 bij Linden is een vrachtwagen gekanteld. Volgens Rijkswaterstaat komt dat doordat de bestuurder een black-out had achter het stuur. De bestuurder is in de ambulance gecontroleerd en hoefde niet naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was geladen met zestien ton staal. De dieseltank lekt, dus de grond zal worden afgegraven.

In de richting van Nijmegen naar Maasbracht staat zo'n tien kilometer file, wat leidt tot ruim een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De bergingswerkzaamheden worden rond negen uur gestart. Verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Ewijk over de A50, A2 en A67.