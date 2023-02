Hennie zocht met zijn warmtecamera naar overlevenden onder puin in Turkije

De speurhondengroep van Signi uit De Rips is weer terug op Nederlandse bodem. Op de laatste avond werden nog vier overlevenden onder het puin in Turkije gevonden. Dat mag een wonder heten, bijna twee weken na de aardbeving. Speurhond Power en zijn baasje Esther werden bijgestaan door onder meer Hennie van Selst, die met zijn warmtecamera overlevenden kon 'zien' liggen. "We werden aangeklampt door mensen die hun hele familie kwijt waren."

"Het is bijna niet te beschrijven", vertelt Hennie, nog geen 24 uur nadat hij weer voet op Nederlandse bodem zette. "We waren in Hatay, een stad van 250 duizend mensen. Maar álles ligt in puin. Echt álles. Het is helemaal verwoest. Appartementencomplexen zijn zó in de grond gezakt. De onderste verdiepingen zijn dan gewoon verdwenen." En juist in die onderste verdiepingen, woonden de meeste mensen. "Al die mensen liggen onder het puin."

"Ik heb een week dezelfde kleren aangehad."

Naar die slachtoffers gingen Hennie en het team van Signi met speurhonden op zoek. Dag en nacht werd er doorgewerkt. "De eerste 36 uur hebben we non-stop gewerkt", vertelt Hennie. "Er was chaos, vermoeidheid, en je gaat gewoon maar door. Je kunt niet douchen, ik heb een week dezelfde kleren aangehad." Zoeken naar mensen die nog leven in een berg puin waarin niets meer te herkennen is, is als zoeken naar een speld in een hooiberg. "We kregen vaak een locatie door waar iemand bijvoorbeeld een geluidje had gehoord", vertelt Hennie. "Daar waren dan misschien overlevenden." Daar ging het team dan op af. "Eerst werden de honden ingezet, om de locatie te duiden. En als die dan bekend was, kwam ik met de warmtebeeldkijker. Kijken of er temperatuurverschillen te zien zijn." Wat een paar graden temperatuurverschil kan al betekenen dat er nog iemand onder het puin ligt. "Soms waren het ook gewoon doden", zegt Hennie realistisch. Weken na de aardbeving werd de kans op overlevenden met de minuut kleiner. Toch werd de hoop niet opgegeven. "We werden steeds bekender bij reddingswerkers daar. Er werd steeds meer gevraagd naar de warmtebeeldkijker."

"Hij zat met zijn blote handen zijn familie uit te graven."