Carnaval: Steeds meer Brabantse steden en dorpen luiden einde carnaval in

17.45

Burgemeester Sasha Ausems ging afgelopen dagen in het speciale carnavalsshirt van RKC Waalwijk langs de Schoenlapperslaandse kroegen. En niet alleen in de kroeg had ze hem aan, ook tijdens het werk op het gemeentehuis was ze in het shirt te vinden. Daarmee probeerde ze aandacht te vragen voor het goede doel dat ze voor ogen had: nu de carnaval voorbij is, veilt ze het shirt voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Tot zover is het hoogste bod 750 euro.