Carnaval: valse bonnen in Kaaiendonk • mooiste outfits van het Kielegat

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste carnavalsnieuws in onze provincie. We zijn bij de kleurrijkste optochten, leutigste feesten en onder de fervente carnavalsvierders. Fijnfisjenie in Brabant!

09.45 Carnaval vieren zonder je stem kwijt te raken: zo doe je dat "Smeer je stem niet met alcohol tijdens carnaval en ga vooral niet forceren!", waarschuwt logopediste Cindy Maas uit Eindhoven. Veel kelen zullen het zwaar te verduren krijgen tijdens deze feestperiode. "Carnaval is echt een flinke belasting voor je stem", vertelt Cindy. "Daar krijg je dan ook een paar dagen last van: een hese stem, een schorre stem. Dat is normaal." LEES OOK: Carnaval vieren zonder je stem kwijt te raken: zo doe je dat

09.15 We gaan vrolijk verder! Dit kun je vandaag verwachten in Roeptoetgat Geniet ervan nu het nog kan! De laatste dag van carnaval is aangebroken, maar daar gaan we in Roeptoetgat nog even volop van genieten! Je kunt alle carnavalsfestiviteiten bij ons op radio, tv en online. Het Brabants Buske rijdt door de hele provincie, we zijn bij de leukste feesten en zenden live uit vanuit het Fijnfisjenie Café, de gezelligste dorpskroeg van Roeptoetgat! LEES OOK: Dit kun je vandaag verwachten in Roeptoetgat Kielegat Airpoort (foto: Karin Kamp)

09.10 Bergse vrouwen eisen hun plaats op in de Vastenavend: 'Open de poorten' De Boereploeg van de Bergse Stichting Vastenavend, is ruim 77 jaar een onbetwist mannenbolwerk. Maar maandag moesten ze eraan geloven: de ‘Bergse vrouwen voor Vastenavend’ eisten hun plaats op. Uit handen van burgemeestersvrouw Elma Petter kreeg Stichtingsvoorzitter Bas van Oevelen een manifest overhandigd: “Beste Boeren: open de poorten van uw vesting!" LEES OOK: Bergse vrouwen eisen hun plaats op in de Vastenavend: 'Open de poorten'

09.00 Valse consumptiebonnen in Kaaiendonk (Oosterhout) De politie in Kaaiendonk roept carnavalsvierders op om consumptiebonnen te kopen bij de officiële verkooppunten. Volgens de politie zijn er valse bonnen in omloop. De Oosterhoutse kroegen zijn daar inmiddels van op de hoogte.

08.30 Kielegat de knapste! De mooiste outfits bij de carnavalsoptocht Een heel spektakel was het, de Grote Optocht die maandagmiddag door de binnenstad van Breda trok. Met imposante carnavalswagens, leutige acts en veel kleurrijke outfits. Safaridames met apen tussen de benen, een behaarde nachtzuster, een knalgele kip en een bloemetjesgordijn, onze fotografe legde de prachtigste Kielegatters vast. LEES OOK: Kielegat de knapste! De mooiste outfits bij de carnavalsoptocht "Wij zijn op jacht naar vrouwen die naar vis ruiken." (Foto: Karin Kamp)