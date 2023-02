Dit is de verdachte van de aanslag op een shishalounge in Tilburg

Er zijn beelden van de man die volgens de politie eind vorig jaar een explosie heeft veroorzaakt bij shishalounge Simit Plaza in Tilburg. De ontploffing zorgde voor veel schade. Bewegingen van de verdachte zijn door verschillende camera’s vastgelegd. Ze werden dinsdagavond getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Bij de aanslag raakte niemand gewond. Later op de dag zei de eigenaar van de zaak, Yalcin Aslan, dat hij er kapot van was. De man voegde eraan toe dat hij ondanks de tegenslag zo snel mogelijk weer open wil. Zijn zaak is op last van burgemeester Theo Weterings gesloten.

Politie 'steunt' Aslan

De politie stak Aslan in Opsporing Verzocht een hart onder de riem. Volgens een woordvoerder lijkt het erop dat hij niets te maken had met de explosie: "Er zijn geen aanwijzingen dat hij hierbij een rol heeft gespeeld." De man is mogelijk het slachtoffer geworden van een conflict waarbij andere partijen betrokken zijn, zo verklaarde de zegsman.

Terug naar twee uur in de nacht van 26 op 27 december 2022, naar de Heuvel in Tilburg. Er waren toen volgens de politie aardig wat mensen op straat. Iemand, zo denkt ze, zal toch de man hebben gezien die relaxed over het Piusplein naar de shishalounge liep en vervolgens over dezelfde route terugkeerde.

Bij het tot ontploffing brengen van het explosief gebruikte hij waarschijnlijk ontstekingsdraad. Op de beelden is te zien dat hij na de ontploffing terugliep naar de plek van de aanslag om daarna met die draad weer terug te keren. Vervolgens ging hij er alsnog rap vandoor.

Hulp gevraagd van getuigen

De politie hoopt dat getuigen zich na de uitzending melden. Of omdat ze die nacht de verdachte hebben gezien of omdat ze hem herkennen aan de beelden die in het programma van AVROTROS te zien waren. De politie wil ook weten wat de aanleiding is geweest voor de aanslag. Ze heeft een vermoeden, maar hierover wilde de woordvoerder nog niets zeggen.