Aanslag op shishalounge was gericht tegen broer van de eigenaar

De aanslag eind vorig jaar op shishalounge Simit Plaza in Tilburg was gericht tegen de broer van de eigenaar. Die broer had een conflict met een aantal mensen die hij geld schuldig was. Volgens de man is dat probleem inmiddels opgelost. De zaak aan de Heuvel gaat echter pas weer open wanneer de eigenaar 24 uur per dag beveiliging heeft geregeld. De rechtbank in Breda heeft dit bepaald.

Het centrum van Tilburg werd in de nacht van 26 op 27 december opgeschrikt door een harde knal. Bij de shishalounge aan de Heuvel was een krachtig explosief tot ontploffing gebracht. Er ontstond forse schade aan het pand. Delen van een huis aan de overkant van de straat kwamen zeven meter verderop op de grond terecht, vlakbij een voorbijganger. Er raakte niemand gewond. Bang voor faillissement

Burgemeester Theo Weterings sloot de zaak direct voor drie maanden. Hij hield hieraan vast, ook nadat Yalcin Aslan, de eigenaar van de shishalounge, bezwaar had aangetekend. Aslan wees Weterings erop dat zijn broer door vier mannen onder druk was gezet, maar ook dat het conflict inmiddels was bijgelegd. Verder meldde de uitbater dat hij bang was voor een faillissement als zijn zaak niet snel open mocht. Weterings bepaalde eerder deze maand dat Simit Plaza weer open mocht als de shishalounge tot eind maart 24 uur per dag beveiligd zou worden. Hiertegen heeft Aslan een rechtszaak aangespannen. Volgens hem kost permanente bewaking ruim 40.000 euro, wat een extra verliespost zou betekenen. 'Onvoldoende zekerheid'

De rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan: er is begrip voor de situatie van Aslan, maar de voorwaarde die Weterings stelt is ‘passend en noodzakelijk’. Volgens de burgemeester is er ‘onvoldoende zekerheid dat het gevaar op herhaling volledig is geweken’. Weterings en de rechtbank wijzen erop dat er nog geen verdachten voor de aanslag zijn aangehouden. Bovendien willen de mannen met wie de broer ruzie zou hebben gehad, bij de politie geen verklaringen afleggen. Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de explosie. In het tv-programma waren duidelijke beelden te zien van een man die vermoedelijk het explosief heeft geplaatst en liet ontploffen. De politie kon woensdag nog niet zeggen of en hoeveel tips die uitzending heeft opgeleverd.

Wachten op privacy instellingen...