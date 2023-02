112-nieuws: busjes botsen op kruising • brandweer in actie na vreemde lucht

12.50

Bij een steekpartij aan de Trekpot in Breda is vanmiddag iemand gewond geraakt. De dader is gevlucht. Het slachtoffer liep van het fietspad, waar hij werd gestoken, naar garage De Haan voor hulp. De eigenaar van de garage ving de man op. "De politie is een onderzoek gestart. Er zijn twee plaatsen delict afgezet: bij een donkere Mercedes op het fietspad en bij de garage waar het slachtoffer naartoe ging. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De eigenaar van de garage laat weten dat de gewonde man zijn zaak binnen kwam rennen. "Hij riep: 'Ik ben gestoken! Bel 112', dat hebben we gelijk gedaan. We hebben geprobeerd zijn wond dicht te drukken. De man was zwaar in paniek en ademde heel snel."

Volgens hem werd drie jaar geleden in dezelfde straat ook iemand neergestoken.