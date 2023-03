112-nieuws: auto door brand verwoest • ravage na botsing bestelbusjes

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

03.15 Auto door brand verwoest in Helmond Op de Fokkerweg in Helmond is afgelopen nacht een geparkeerde auto door brand verwoest. De brandweer was snel bij de brand maar kon niet voorkomen dat de auto door het vuur flink was beschadigd. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision

22.31 Busjes botsen op kruising Twee bestelbusjes zijn gisteravond op elkaar gebotst op de kruising van de Sint Jorislaan en de Stratumsedijk in Eindhoven. Een van de busjes belandde door de harde klap aan de overkant van de kruising tegen het hek van een bushalte. Ook een verkeerslicht moest het ontgelden. Een derde auto was betrokken bij het ongeluk maar kon verder rijden. Ook de brandweer kwam ter plaatse omdat één inzittende niet uit zijn voertuig kon komen. Uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis, wel is het advies gegeven aan de bestuurders om nog langs een huisarts te gaan. De schade aan de voertuigen is groot, de busjes zijn weggesleept en de kruising is inmiddels weer vrijgegeven. Een getuige vertelde aan de politie dat een van de busjes op hoge snelheid door rood zou hebben gereden. Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision